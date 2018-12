Idoso é morto com seis facadas ao reagir a assalto em Manaus

Manaus - O comerciante Francisco Otaviano Pinto, de 69 anos, foi morto com seis facadas no pescoço, na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu um assalto no estabelecimento onde trabalhava, localizado na rua Presidente Figueiredo, no comunidade Riacho Doce 3, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O principal suspeito do crime, um jovem identificado como Amaury Eugênio Nonato, de 19 anos, foi preso pelos policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

"Por volta das 14h o jovem invadiu o comércio do idoso e anunciou o assalto. A vítima entrou em luta corporal com suspeito e esfaqueou o idoso, que inclusive ficou com uma faca de cortar pão cravada no pescoço", informou o tenente Leandro Tavares, da 6ª Cicom.

Ainda conforme o tenente, Amaury foi capturado após invadir a casa de um morador do bairro para tentar fugir. "Uma viatura estava em patrulhamento na região e foi acionada pela população e conseguiu deter o suspeito dentro de uma residência", disse Tavares.

Amaury foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser autuado por latrocínio.

