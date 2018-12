Batedores de carteiras: você foi furtado em Manaus este ano?

O roubo a pedestre aumentou desde o ano passado | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Nos últimos dias de 2018 é comum fazer uma retrospectiva de como foi o ano vivido. Levantamentos e estatísticas são rotineiros nessa época para planejar a vida e realinhar metas não alcançadas. Para a segurança pública, o número de furtos em Manaus foi negativo tanto por números de órgãos públicos quanto por relatos de cidadãos.

Dados compilados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), apontam, que 66.562 casos de furtos e roubos foram registrados na cidade até outubro deste ano. O crime de furto a pedestres aumentou se comparado a 2017. Ao todo 7.670 casos no ano passado contra 11.784 - quase 200 furtos registrados por dia em 2018.

A pasta ressaltou que em junho deste ano, passou-se a contar os Boletins de Ocorrência (BOs) feitos na delegacia interativa, pela internet, o que causou um aumento no número de crimes. Mesmo assim, quem é acostumado no dia-a -dia das ruas manauenses afirmam que a maioria dos furtos cometidos não chegam às delegacias.

Motorista de ônibus aconselha não comprar celulares no mercado negro, com o intuito de diminuir os furtos | Foto: Divulgação

O motorista de ônibus Antônio Targino, de 47 anos, lembrou que os coletivos são os lugares mais comuns para este tipo de crime. Trabalhador há dez anos na área, ele contou que das quatro viagens realizadas por dia em seu expediente, ao menos em duas existe algum relato de furto.

"Os alvos preferidos são objetos pequenos. Brincos, cordões, vales-transportes, entre outros. Tem as vezes que os passageiros se dão conta logo em seguida que o furto ocorreu e outras que só percebem em casa. Quando avisam no ônibus, só registram o BO se tiver a carteira levada para poder se respaldar pelos documentos perdidos. O resto nem faz questão", comentou.

O Centro

Condutor da linha 625, ele estimou que o Centro de Manaus é a região mais perigosa considerando a prática dos pequenos furtos. Nesta semana, ele contou que em uma das paradas do bairro, um número grande de passageiros se juntou na porta do ônibus e, após um homem subir no veículo, outro o empurrou, enfiou a mão no bolso e levou sua carteira.

Andar com o celular à mostra é um ponto a ser evitado | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"Nem deu tempo dele olhar para o rosto do ladrão. Quando juntou várias pessoas em uma parada para subir de uma vez, já é suspeito que algo assim vá acontecer. Na Praça da Matriz é outro ponto que os passageiros costumam ser roubados pelas janelas dos ônibus. Eles metem a mão e puxam o que vier, não querem saber", completou.

Os distraídos nos ônibus são as vítimas mais fáceis, nesse sentido. Mexer o celular por muito tempo na rua ou no coletivo, estar com a bolsa para trás, colocar a carteira no bolso das costas são as coisas preferidas por ladrões, segundo o motorista.

O esquema do furto

Uma cobradora de 32 anos, que preferiu não se identificar por medo de represália, explicou que diariamente passa pela parada da loja Salmo 91, na avenida Grande Circular, Zona Leste. Ali, ela explica, é onde os "lanceiros" e os "olheiros" sobem no coletivo. "Tem os que furtam sozinhos e os que se organizam em pequenos grupos. Quando tem duas ou três pessoas, cada uma faz uma função diferente", indicou.

Enquanto uns servem de vigias para observar o ambiente, outros ficam esperando os passageiros na porta em um tipo de "corredor de mãos". Ela ainda disse que os esquemas de furtos se montam principalmente em ônibus articulados. "Fica mais fácil para eles se dividirem, furtarem e não serem pegos. Tem aqueles que se arriscam em ônibus comum, mas o risco de ser identificado e até linchado pela população é maior", falou.

O Centro é um dos lugares com mais frequência de pequenos furtos | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Em contraponto, o Governo divulgou que o número de assaltos e roubos em coletivos diminuiu 30% em relação a 2017. 1.402 pessoas foram presas acusadas de roubo. Além da continuação da operação "Águia", que aborda indivíduos em veículos de todos os tipos, o app Aviso Polícia serve como botão de pânico e aciona a viatura da Polícia Militar (PM) mais próxima. A ferramenta está disponível nas lojas de aplicativos.

Dicas de segurança

Apesar os esforços policiais contra os roubos e furtos, quem já sofreu o episódio relata sentimentos de indignação e revolta. "Nos sentimos totalmente indefesos quando acontece. Além do dano material, é uma perda pessoal. Você constrói uma vida no seu aparelho. Até hoje, não recuperei contatos que uso no meu trabalho, fotos de família etc".

São palavras de uma jornalista, de 30 anos, roubada neste mês no Centro quando fazia uma pauta sobre segurança pública. Após cerca de uma hora coletando entrevistas da população, ela sentiu esbarrarem na bolsa dela. Minutos depois ela se deu conta que haviam levado o celular.

Um app que serve como botão de pânico foi disponibilizado nas lojas de aplicativos | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Mesmo tendo registrado o BO e já ter recuperado o número com a operadora, ela declarou que nada substitui as perdas. Assim, o jeito é reforçar dicas de segurança para evitar circunstâncias favoráveis aos furtadores. O motorista Antônio aconselhou que o melhor a se fazer quando viajar de ônibus é pôr a bolsa para trás e nunca dar a entender que tem um celular.

"Quanto menos você mostrar o tipo do seu celular na rua, melhor. Além disso, os bolsos de trás nunca são confiáveis. No empurra-empurra, eles são os primeiros lugares que os ladrões olham. Se te apalparem na sua frente você vai sentir", complementou. Não comprar celulares em comércios populares é outra dica. Assim, o mercado negro dos telefones é desestimulado cada vez, concluiu ele.

