Homem é assassinado com dez facadas no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus - Esfaqueado dez vezes, um homem identificado como E. R. A. M, de 38 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (28), dentro de uma residência no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O suspeito de cometer o crime fugiu do local e não foi identificado.

De acordo com relatos de testemunhas para os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem teria chegado até a porta da residência onde Elton estava e teria desferido as facadas.

"Segundo os relatos, a vítima ainda teria tentado correr para dentro da casa, mas ao chegar na escada caiu, não resistiu aos ferimentos e morreu no local", explicou um policial que preferiu não se identificar.

Os familiares da vítima estavam presentes no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa. Apenas falaram que a vítima era uma pessoa de bem e não sabem o motivo do crime.

A casa onde Elton morava foi fotografada pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil e deve ajudar nas investigações policiais sobre o caso.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia. O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

