Ladrões arrombam PAC da Compensa para furtarem agência dos Correios

Manaus – O último sábado do ano (29) começou agitado com ocorrências policiais registradas na capital do Amazonas. Nas primeiras horas dessa madrugada, um trio de infratores invadiu a unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Compensa, na Zona Oeste da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar (PC-AM), os homens teriam quebrado o cadeado do portão e entrado no local pelo forro do telhado. O alvo seria a agência dos Correios.

O caso foi atendido por agentes policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após serem chamados até o local por funcionários que chegaram para trabalhar neste sábado (29) e perceberam que o PAC tinha sido arrombado.

“As informações que temos até o momento são de que três suspeitos invadiram o centro de atendimento quebrando o cadeado para entrar e ainda abrindo um buraco no forro para ter acesso a uma área onde funciona serviços do Correios. Até o momento não sabemos exatamente o valor do prejuízo em dinheiro e aguardamos a chegada da Polícia Federal para um ter um laudo mais específico.”, informou Tenente Ribeiro.

Durante a fuga, o trio ainda realizou assaltos levando celulares na mesma área pois, horas depois a mesma guarnição policial recebeu denúncias de populares que haviam sido roubados por três homens com as mesmas características do grupo que invadiu e furtou o PAC Compensa.

Ainda de acordo com a equipe da 8ª Cicom, a Polícia Militar não teve acesso integral ao local do crime pois o PAC é de jurisprudência de área federal, por isso até o início desta manhã os agentes militares ainda aguardavam a chegada da Polícia Federal e também da Perícia para continuar investigando a ocorrência.

