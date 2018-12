Tiroteio no Mercado Adolpho Lisboa deixa 5 feridos em Manaus

Manaus - Dois homens e duas mulheres ficaram feridos na tarde deste sábado (29), durante um tiroteio dentro do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro. Um dos atiradores também teria ficado ferido durante a ação. Ao todo são cinco feridos confirmados pela polícia.

.Conforme o major Benevides, da 24a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) um rapaz de 19 anos seria o alvo dos criminosos que chegaram no local em um carro de cor branca e modelo e placa não identificados.

"Eles já chegaram atirando aqui pelo local, e atingiram pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Eles queriam executar um rapaz de 19 anos, que supostamente tem envolvimento com o tráfico de drogas" explicou



Ainda conforme a polícia, as mulheres, de 36 e 62 anos foram feridas na barriga. O senhor de 60 anos foi atingido com um tiro de raspão na cabeça, e o jovem de 19 anos teria sido baleado ao menos oito elvezes.



Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.



O proprietário de uma loja de dentro do mercado disse que os suspeitos chegaram e foram em direção a um local que vendia comida, e ao voltarem de lá, realizaram os disparos.



"Eles foram perguntar se tinha comida, como não tinha, voltaram e começaram a atirar. Acredito que isso foi só pra disfarçar, eles estavam mesmoa procurando o alvo deles", explicou a testemunha que preferiu não se identificar.



No local, muitos turistas, do Brasil e de outros países estavam passeando pelo local quê e um dos cartões portais da cidade e ficaram assustados com a violência. A empresária Maria do Carmo, que estava com a família disse nunca ter presenciado tanta correria e medo na vida.



"Somos de Curitiba e estamos em Manaus há uma semana, passando as férias e visitando a família do meu marido. Parecia cena de filme de terror, correria, gritaria, tiros, a nossa reação foi apenas de ficar abaixados próximo a uma banquinha até que tudo ficasse calmo", falou ainda muito assustada.



O policiamento no entorno do reforçado pelos policiais da 24ª Cicom. Alguns comerciantes, diante dos fatos resolveram fechar as portas e ir para casa após passar pelo susto.



"Não tem mais clima para trabalhar, agora é fechar a banca e ir para casa, descansar, esperar o susto passar. Nunca imaginei vivenciar uma cena dessa, mesmo sabendo o quanto o Centro é perigoso", disse o comerciante João Ricardo.