Jovem de 19 anos morre após tiroteio no Mercado Adolpho Lisboa no AM

Manaus - O alvo dos atiradores do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro, o jovem identificado Vitor Hugo Tavares Soares, 19 anos, veio a óbito enquanto recebia atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A informação foi confirmada pelo posto policial do local.

De acordo com uma enfermeira, que preferiu não se identificar, o jovem estava no centro cirúrgico da unidade hospitalar, quando não resistiu aos ferimentos e foi constatado o óbito da vítima. Vitor estava no Centro, quando foi atingido por pelo menos oito tiros.

Entenda o caso

Dois homens e duas mulheres ficaram feridos na tarde deste sábado (29), durante um tiroteio dentro do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro. Um dos atiradores também teria ficado ferido durante a ação.

Conforme o major Benevides, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) um rapaz de 19 anos seria o alvo dos criminosos que chegaram no local em um carro de cor branca e modelo e placa não identificados.

"Eles já chegaram atirando aqui pelo local, e atingiram pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Eles queriam executar um rapaz de 19 anos, que supostamente tem envolvimento com o tráfico de drogas" explicou