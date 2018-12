Trio que atuou no tiroteio no Mercado Adolpho Lisboa é preso em Manaus

Cinco pessoas ficaram feridas durante a ação criminosa | Foto: Raphael Tavares

Manaus - A Força Tática prendeu na noite deste sábado (29) os três homens responsáveis pelo tiroteio no Mercado Adolpho Lisboa, localizado na rua dos Barés, no Centro de Manaus. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após a ação.

Segundo informações da equipe da força tática, Alexandro Pereira de Queiroz, de 41 anos, conduzia o veículo táxi de cor branca e modelo Cobalt, que foi utilizado na ação criminosa. Ele confessou a participação durante abordagem após cerco policial, por volta das 18h, na rua Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital. As características do condutor e do veículo coincidiam com as informações repassadas pelas testemunhas do crime.

Ainda de acordo com os policiais, ele apenas dirigia o veículo para os outros dois comparsas. O carro e um celular foram apreendidos durante esse cerco.

Daniel Abreu da Silva, de 21 anos e Elessandro Alves Andrade, de 30 anos, foram presos no bairro São Lázaro, Zona Sul, em suas respectivas residências. Daniel já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

No momento da fuga do local do crime, Elessandro foi atingido pelo próprio comparsa na perna e no pulso esquerdo. Ele precisou de atendimento médico em um hospital da cidade antes de ser conduzido à delegacia.

De acordo com os responsáveis pelos disparos, as armas utilizadas no Mercado Adolpho Lisboa foram repassadas a eles para cometer o homicídio de Vitor Hugo Tavares Soares, de 19 anos, e depois recolhidas após o crime. Eles teriam recebido as ordens de execução pois o alvo seria de uma facção criminosa rival.

Os três homens foram conduzidos a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, na Zona Leste e responderão pelos crimes de homicídio e lesão corporal grave.

Entenda o caso

No sábado à tarde, dois homens e duas mulheres ficaram feridos durante um tiroteio dentro do Mercado Adolpho Lisboa, Centro. O alvo seria Vitor Hugo Tavares Soares, de 19 anos, que foi atingido por, pelo menos, oito tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, durante atendimento médico.

Leia Mais

Jovem de 19 anos morre após tiroteio no Mercado Adolpho Lisboa no AM

Tiroteio no Mercado Adolpho Lisboa deixa 5 feridos em Manaus

Assaltante é atropelado e fratura perna durante fuga em Manaus