Idoso é morto a facadas na Zona Leste e PC suspeita de latrocínio

Manaus - Um idoso de 84 anos, identificado como Francisco Sena Dias, foi morto a facadas no último sábado (29). O crime teria acontecido por volta das 13 horas de sábado, na quitinete onde o idoso morava, localizada na rua Paracuúba, no bairro São José, Zona Leste da capital.

O corpo de Francisco, que era aposentado, foi descoberto apenas à noite. De acordo com vizinhos que estavam no local, duas mulheres entraram na quitinete onde o idoso morava, levaram a televisão e a carteira da vítima, e deixaram o local em um carro modelo Corsa preto. A faca usada no crime foi encontrada no local.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o aposentado recebia muitas mulheres em casa, e a maioria delas eram garotas de programa. O idoso havia recebido dinheiro da aposentadoria recentemente, o que pode ter motivado interesse de algum conhecido seu.

Um pé-de-cabra ainda foi encontrado no apartamento, que ainda tinha marcas de sangue, possivelmente de Francisco. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local para os procedimentos de perícia, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para a necrópsia. As investigações da DEHS devem tratar o caso como latrocínio, uma vez que pertences do idoso foram levados.

