Homem morre após ser esfaqueado em briga de bar no Amazonas

Manacapuru (AM) - Um homem identificado como Valtemir D. S, de 37 anos, foi morto a facadas em um bar, no município de Manacapuru (distante 69 quilômetros de Manaus). Um desentendimento com um outro homem, ainda não identificado, teria sido o motivo da briga que causou a morte da vítima, neste domingo (30).

De acordo com a Polícia, os dois homens estavam em um bar nas proximidades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) do município, quando os dois começaram a brigar. O assassino fugiu do local após cometer o crime.

Ainda conforme as informações policiais, a vítima teria saído do bar, esfaqueada, e corrido para o muro que fica atrás do CREAS, a procura de ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A faca utilizada no crime foi deixada metros depois, em uma área de mato

Policiais do 9ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Manacapuru esteve presente no local, e aguardou a chegada do Instituto Médico Legal (IML) que fez a remoção do corpo do homem esfaqueado. A Polícia Civil deve investigar o caso. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

