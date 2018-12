Visitante de presídio no AM é preso com drogas nas partes íntimas

As porções estavam nas partes íntimas do visitante do presídio | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem foi preso na manhã deste domingo (30), tentando entrar com duas porções de maconha no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado na no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. O homem foi levado junto com as drogas para 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



De acordo com a polícia, durante o procedimento de revista realizado pelos funcionários de socialização da unidade, o operador do equipamento BodyScan detectou que nas partes intimas de um homem identificado como Fabiano R. T, irmão de um detento, existia um objeto estranho.

Ainda conforme os policiais, o visitante foi abordado pelos agentes e orientado a passar pela revista íntima, onde foi constatado que ele estava com duas porções de drogas que totalizavam cerca de 130 gramas.

A visita teve o cadastro cancelado para voltar a visitar o irmão no Ipat.

