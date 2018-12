Jovem morre no SPA do Coroado e polícia investiga duas versões

Jovem morreu na manhã desta segunda-feira | Foto: Em Tempo

Manaus - A polícia investiga a morte de uma jovem de 18 anos, identificada como Vitória de S. S., no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, na manhã desta segunda-feira (31), Véspera de Ano Novo. Duas suspeitas foram levantadas pela equipe de investigação sobre a morte, a primeira delas é uma briga, que teria resultado em um enforcamento, e a segunda seria overdose.

Segundo informações de policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a jovem foi levada para a unidade de saúde por volta das 7h30 da manhã de hoje.

“À polícia, uma amiga dela, menor de idade, disse que à noite as duas estavam bebendo em um bar, no Coroado. Pela manhã houve uma discussão entre a jovem, que agora está morta, com uma outra mulher, ainda não identificada”, informou um investigador, que preferiu não ter o nome divulgado.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Em Tempo

Ao Em Tempo, a amiga, visivelmente embriagada, disse que acordou com a briga. “Eu acordei com a briga. Depois ela falou que ia lanchar com meu irmão”, contou a adolescente.

Conforme apurou a reportagem, a jovem seria namorada desse irmão da amiga e teria um filho de três meses. Além disso, ela estaria na casa do namorado, no bairro Japiim, há pelo menos três dias.

Conforme o delegado Rafael Campos, da DEHS, apenas exames no Instituto Médico Legal (IML) poderão atestar o laudo da morte.

Segundo ele, ainda não há confirmação se a causa da morte foi motivada por algum agente químico ou se a jovem foi vítima de homicídio. “Não tem nenhum parente até o momento para falar sobre o caso”, falou a autoridade policial.

O corpo da jovem foi removido do SPA do Coroado, na Zona Leste, para a sede do IML, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, na manhã desta segunda.

*Colaborou: Priscila Rosas

Edição: Isac Sharlon

