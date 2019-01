Familiares se envolvem em briga de terçado e são atendidos em UPA

Manaus - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus, atendeu três pessoas vítimas de violência com armas brancas, na manhã desta terça-feira (1).

Segundo informações de um tenente da polícia militar, dois dos feridos são familiares que se envolveram em uma briga com terçados durante uma confraternização. Um deles foi ferido na mão e o outro recebeu golpes na cabeça e no braço.

Apesar dos ferimentos, os homens não quiseram prestar queixa e o caso não foi registrado pela polícia.

Terceira ocorrência

A UPA também atendeu um homem que foi encontrado em uma parada de ônibus do bairro com perfuração de faca no tórax e marcas de agressão física no rosto. O caso também não foi registrado na delegacia.

