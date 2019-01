Briga entre vizinhos deixa 1 morto e 2 feridos no São Raimundo

Após briga, um dos vizinhos tenta invadir casa e acaba morto a facadas | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Dois homens ficaram feridos e outro morreu após ser esfaqueado no peito nesta terça-feira (1°), durante uma briga de vizinhos, na rua São Tomé e Leopoldo Neves, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Após a briga, um carro também foi depredado por familiares da vítima fatal.



Conforme policiais da 5a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem esfaqueado foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, na mesma zona, mas não resistiu as ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Carro de um dos vizinhos acabou depredado após briga | Foto: Raphael Tavares

"O que nos foi relatado é que uma briga teria acontecido entre os vizinhos e uma pessoa teria ficado ferida na cabeça", explicou a tenente da 5a Cicom.



Ainda de acordo a com a policial, após a confusão, um morador da casa localizada na rua Leopoldo Neves, teria ido até a outra residência, na rua São Tomé, armado com um pedaço de madeira, quando foi esfaqueado.

"Enquanto o homem tentava invadir a residência, um dos moradores, com medo de ter a família agredida, teria esfaqueado o invasor. A vítima foi socorrida por populares e levada para o SPA, mas não resistiu e morreu", explicou.

Briga e morte no bairro São Raimundo, em Manaus | Foto: Raphael Tavares

Após a confusão, por volta das 19h, revoltados com o crime, os familiares da vítima fatal agrediram outra pessoa que chegava à residência do autor das facadas.



"Eles estavam rondando a outra casa, e quando o homem chegou no carro, reconheceram ser parente do autor das facadas e passaram a agredi-lo com socos e pontapés", finalizou a policial.

A vítima agredida também foi encaminhada para o SPA do São Raimundo e recebe atendimento médico. Conforme a polícia, não corre risco de vida.

A Polícia investiga o crime. Até o momento ninguém foi preso.

Leia mais:

Familiares se envolvem em briga em Manaus e são atendidos em Upa

Manaus registra cinco homicídios nas primeiras horas da manhã do Ano Novo em 2019

Duas pessoas ficam feridas e quatro ficam feridas após tiroteio na Compensa