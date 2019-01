Mulher é presa por falsos depósitos bancários em vendas na internet

Crimes são investigados no 12º DIP | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Após quatro pessoas denunciarem terem sido vítimas de estelionato, Kezia Macedo da Silva, de 32 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (2), na comunidade Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Raul Neto, titular do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas anunciavam produtos na internet dos serviços de compra e venda no site do OLX.

"As vítimas ofereciam joias, apartamentos e entre outros produtos com nota fiscal. Kezia entrava em contato e fingia estar interessada. Ela fazia um depósito falso conhecido como "Golpe do Boleto Vazio". Ela apresentava o depósito e depois recebia o produto. As investigações apontam que ela também utilizava o nome de Adriana para cometer o crime", explicou o delegado.

A prisão de Kezia aconteceu por volta das 7h, após ela ser identificada por meio de fotos. A mulher tem uma extensa ficha criminal e possuía mandado de prisão desde outubro de 2018, expedido pela 4ª Vara Criminal. Ao todo, Kezia responde a 27 processos na Justiça.

Kezia será indiciada pelos crimes praticados. Ao término dos procedimentos na unidade policial, ela ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174.

