Presa mulher que aplicou golpe vendendo o mesmo imóvel para 30 pessoas

Manaus - Após quatro pessoas denunciarem terem sido vítimas de estelionato, Kezia Macedo da Silva, de 32 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira (2), na comunidade Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Raul Neto, titular do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas anunciavam produtos na internet dos serviços de compra e venda no site do OLX.

"As vítimas ofereciam joias, apartamentos e entre outros produtos com nota fiscal. Kezia entrava em contato e fingia estar interessada. Ela fazia um depósito falso conhecido como "Golpe do Boleto Vazio". Ela apresentava o depósito e depois recebia o produto. As investigações apontam que ela também utilizava o nome de Adriana para cometer o crime", explicou o delegado.

“Durante os procedimentos em torno dos casos, constatamos que Kézia tinha uma sentença condenatória aberta em nome dela, por crime cometido no ano de 2013, quando ela aplicou golpes vendendo um imóvel que não lhe pertencia para 30 pessoas, totalizando às vítimas um prejuízo estimado em R$ 500 mil. Na manhã desta quarta-feira, por volta de 7h, conseguimos prendê-la em via pública", relatou Raul Neto.

A prisão de Kezia aconteceu por volta das 7h, após ela ser identificada por meio de fotos. A mulher tem uma extensa ficha criminal e possuía mandado de prisão desde outubro de 2018, expedido pela 4ª Vara Criminal. Ao todo, Kezia responde a 27 processos na Justiça.

Kezia será indiciada pelos crimes praticados. Ao término dos procedimentos na unidade policial, ela ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174.

