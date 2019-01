'Ele tocou nas minhas partes íntimas', denuncia criança em Manaus

O estupro de vulnerável foi registrado na Depca | Foto: Josemar Antunes

Manaus – Francisco Vieira de Rocha, de 59 anos, foi preso, em flagrante, no início da madrugada desta quarta-feira (2), pela acusação de ter tocado nas partes íntimas de uma menina de sete anos. O fato teria acontecido no beco Curitiba, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital amazonense.

A prisão do homem ocorreu por volta das 22h, quando policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), sobre a suspeita de estupro de vulnerável.

Ao chegar no local, conforme consta em registro policial, a vítima confirmou o delito de estupro de vulnerável praticado pelo vizinho. Diante da denúncia, o homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Em depoimento, Francisco negou o crime de abuso sexual. Já a menina relatou que estava indo para a casa do avô, quando o vizinho a chamou para casa dele. Chegando ao local, Francisco passou a mão nas partes íntimas da menina por cima da roupa, segundo registro policial da ocorrência.

A vítima foi submetida a exames de conjunção carnal e coito anal no Instituto Médico Legal (IML) para comprovação da prática criminosa e coleta de eventuais vestígios. O homem segue detido em uma das carceragens da especializada.

