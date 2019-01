Idoso é encontrado morto em cima da própria cama no Parque das Nações

O idoso foi encontrado morto após vizinhos sentirem a falta dele | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Um aposentado de 66 anos foi encontrado morto no início da tarde desta quarta-feira (2), dentro do quarto da quitinete onde morava, localizada na Rua Noruega, Parque das Nações, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ele estava deitado na cama de peito para cima.

Conforme a pericia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), o corpo da vítima estava em estado avançado de decomposição e não apresentava sinais de violência.

“Somente o médico legista deve apontar a real causa da morte”, disse o perito que não quis se identificar.

O idoso foi encontrado morto após vizinhos perceberem que ele não era visto há 2 dias.

“Vimos ele no dia 31 de dezembro após ele desejar Feliz Ano Novo aos vizinhos. Por volta das 11h, as crianças vieram chamar ele para almoçar, porém a quitinete estava fechada e com um forte odor. Então chamamos o dono da quitinete e vimos ele morto na cama”, informou a assistente social Keila Cabral, de 38 anos.

O corpo da vítima estava em estado avançado de decomposição e não apresentava sinais de violência | Foto: Daniel Landazuri/ Em Tempo





Policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), investigadores e o plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Paulo César Ferreira, também foram acionados para o local ocorrência.

Familiares da vítima não quiseram conversar com a imprensa. O corpo do aposentado foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

