Preso suspeito de latrocínio de vigilante no Santo Agostinho

| Foto: divulgação

Manaus - Um homem identificado como Marlon Veras Barragan Santos, de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (2), por volta de 10h, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marlon é envolvido na morte do vigilante Celso Alves de Mirianda, de 49 anos.



De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu no dia 17 de setembro de 2018, em um estabelecimento comercial situado na rua Tapi, bairro Santo Agostinho, zona oeste da capital. Na ocasião, a vítima foi atingida na nunca por um disparo de arma de fogo. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local.

“Os outros envolvidos no latrocínio do vigilante foram presos durante uma ação policial deflagrada nos dias 27 e 28 de novembro do ano passado, pelas equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Ao longo dos trabalhos realizados, os policiais civis constataram que Marlon seria o autor do disparo que ocasionou a morte do vigilante. Por esse motivo, o jovem passou a ser procurado pela polícia”, explicou Cunha.

Denúncia anônima

Conforme o delegado, a equipe de investigação do 13° DIP chegou até o infrator após receber delação anônima, informando que Marlon estaria escondido na Comunidade Aliança com Deus, localizada no bairro Cidade de Deus, zona leste da capital.

“Nos foi relatado apenas que o indivíduo estaria escondido aqui nas proximidades do 13° DIP. Como já sabíamos da existência do mandado de prisão em nome dele, nossa equipe realizou algumas diligências na área. Foi quando conseguimos encontrá-lo em um barraco que fica naquela comunidade. Então demos cumprimento à ordem judicial”, relatou o titular da unidade policial.

Marlon foi indiciado por latrocínio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.