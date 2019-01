Assaltante é morto com tiro nas costas durante fuga em ação da ROCAM

Manaus - Com um tiro nas costas, o operador de máquinas Francisco Miranda de Oliveira, de 34 anos, foi assassinado na noite dessa quarta-feira (2), durante uma ação de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O crime ocorreu por volta das 21h30, na rua 21, no bairro Lírio do Vale 2, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Francisco e outro homem, identificado apenas como "Wendel", estavam em uma motocicleta modelo Honda/CG Fan e de cor preta, praticando roubos pelas ruas do bairro.

Em determinado momento, a dupla foi surpreendida por uma guarnição da Rocam. Para evitar a prisão, os suspeitos empreenderam fuga durante tiroteio e acabaram caindo em um bueiro localizado na via.

O condutor da moto conseguiu fugir. Já Francisco que estava na garupa foi atingido com um tiro nas costas e morreu no local. A vítima ainda se arrastou para uma área de mata, próximo da casa onde morava, sendo encontrado por amigos e familiares por volta de 1h20.

"Ele saiu de casa sem informar para onde iria. Por volta das 21h30 escutamos tiros e gritaria pela rua. Como meu filho demorou para chegar em casa, resolvemos procurá-lo com ajuda de amigos e vizinhos até encontrá-lo sem vida", disse ao Em Tempo a mãe da vítima Paula Miranda de Oliveira, de 63 anos.

A família confirmou que Francisco era usuário de drogas e cometia pequenos furtos no bairro. "Ele tinha emprego, mas largou tudo por causa das drogas", lamentou a mãe da vítima.

Outra versão

A Polícia Civil confirmou que o veículo usado pela dupla não tinha restrição de roubo. Os policiais militares alegaram que a dupla estava armada, mas testemunhas desmentiram a versão dos militares. A suposta arma não foi encontrada.

"A dupla cometia roubo e nenhum tiro foi efetuado frontalmente, o que indica abordagem mal sucedida", explicou um investigador da Polícia Civil, que preferiu não se identificar.

A motocicleta parcialmente destruída foi levada para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O médico legista Celso Braga confirmou que a vítima foi atingida com um tiro nas costas que perfurou o pulmão.

A família da vítima registrou o assassinato na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

