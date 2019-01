Mais de 5 kg de maconha são encontrados em saco de farinha no AM

Manaus - Policiais militares da 3ª Batalhão de Polícia Militar (CIPM), sediado na Cidade de Tefé/AM, efetuou a apreensão de mais uma quantidade de droga na Cidade de Tefé.

De acordo com informações dos policiais da Força Tática que atenderam a ocorrência, por volta das 17h de quarta-feira (2), foram acionados através de populares, informando que no Porto da Cidade, havia um homem suspeito, com uma saca de farinha com volume grande, que segundo a denúncia seria droga.

| Foto: Divulgação

De imediato a equipe foi ao local e constatou a existência da tal saca, a qual tinha sido abandonada, e realmente se tratava de uma saca com farinha de mandioca, porém haviam 5 tabletes contendo uma erva supostamente maconha tipo skank, que após a pesagem totalizou 5,380kg.

O dono do produto não foi localizado. A ocorrência foi apresentada junto à 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para providencias cabíveis.

*Com informações da assessoria.

