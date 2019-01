Homem baleado ao procurar esposa no Réveillon morre em hospital

A vítima deixa três filhos, uma bebê de quatro meses, um menino de seis anos e uma menina de 13 anos | Foto: Divulgação

Manaus - A morte do auxiliar de serviços gerais Sidney Souza Conceição, de 26 anos, está cercada de mistério e intriga a polícia. A vítima morreu por volta das 8h20 desta quinta-feira (3), no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, Zona Leste de Manaus, ao sair de casa para procurar a mulher. Ela saiu de casa na noite de Réveillon, horas antes do crime, para comprar bebidas e não retornou.

Ao Em Tempo, a prima da vítima, Fabíola da Conceição Lima, de 33 anos, informou que a motivação do assassinato ainda é desconhecida pela família.

Segundo ela, Sidney comemorava na casa dela, na rua Pacu, no bairro Alto, em Iranduba (município distante a 27 quilômetros de Manaus), o Réveillon com familiares. Em determinado momento, a esposa, uma adolescente de 15 anos, saiu da casa avisando que iria comprar mais bebidas. Ela deixou a filha, uma bebê de quatro meses, aos cuidados de Sidney.

Por conta da demora e o choro da criança, Sidney resolveu procurar a esposa no entorno da Praça dos Três Poderes, quando foi surpreendido por um homem ao caminhar pela rua Solimões. O suspeito desceu de um carro preto e efetuou os disparos à queima-roupa.

Em seguida, uma dupla em motocicleta aproximou-se e também alvejou a vítima com mais tiros. Os criminosos fugiram e não foram identificados.

A polícia informou que Sidney foi atingido com cinco tiros, sendo dois nas costas, um na cabeça, um na coxa e outro na perna | Foto: Divulgação

"Não sabemos quem fez isso com ele. O meu primo era trabalhador e não tinha rixa com ninguém. Sempre foi uma pessoa correta e que trabalhava em prol dos filhos", desabafou a prima da vítima.

Sidney foi socorrido e levado ao Hospital Regional Hilda Freire, localizado no município, mas foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital amazonense. Por conta dos graves ferimentos, a vítima precisou ser encaminhada para unidade hospitalar da Zona Leste de Manaus, onde morreu.

A vítima deixa três filhos, uma bebê de quatro meses, um menino de seis anos e uma menina de 13. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o velório será realizado na cidade de Iranduba.

A polícia informou que Sidney foi atingido com cinco tiros, sendo dois nas costas, um na cabeça, um na coxa e outro na perna. O caso será investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba. Câmeras de segurança fixadas em prédios comerciais devem ajudar na identificação dos autores do assassinato.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Preso suspeito de latrocínio de vigilante no Santo Agostinho

Briga entre vizinhos deixa 1 morto e 2 feridos no São Raimundo