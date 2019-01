PM prende trio envolvido em assaltos e perseguição no Jorge Teixeira

Manaus - Uma quadrilha responsável por uma série de assaltos em bairros da Zona Leste de Manaus foi desarticulada na tarde desta quinta-feira (3), após confronto com policiais militares. No total, seis homens integravam o grupo, sendo que um foi morto, três presos e dois conseguiram fugir.

A perseguição foi finalizada na rua das Preciosas, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. De acordo com o major Guilherme Sette, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam utilizando um carro roubado de um motorista de aplicativo. Após o roubo do veículo, os suspeitos iniciaram uma série de assaltos a pedestres e estabelecimentos no Jorge Teixeira.

“Eles assaltaram um açougue na comunidade Monte Sião e uma testemunha acionou nossa equipe. Nós localizamos o carro na avenida Hilario Gurjão e passamos a acompanhar os suspeitos. Eles entraram em uma rua sem saída e atiraram contra a guarnição, que revidou a agressão e conseguiu capturar três. Um acabou morto” informou o major.

