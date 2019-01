Após colisão, população agride menores que tentavam fugir da PM

A dupla utilizava uma arma falsa para realizar roubos | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Dois adolescentes foram apreendidos ao roubarem uma motocicleta no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Na ocasião, a dupla foi perseguida por batedores do Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste e acabou sendo agredida por populares após colidirem a moto roubada com outro veículo. A captura dos suspeitos ocorreu na avenida Grande Circular.

Conforme o relato da vítima, um mototaxista, de 35 anos, os suspeitos fizeram a abordagem na rua Varre Vento, na primeira etapa do bairro São José.

“Eu estava deixando uma passageira, quando eles vieram e colocaram a arma na minha cabeça. Eu entreguei a moto, mas consegui ajuda para perseguir eles. Nesse momento encontramos os batedores da polícia”, disse.

O cabo PM Williams Santos informou que a equipe, composta por três policiais, fazia patrulhamento na rua Marginal, quando passou a acompanhar os suspeitos.

“Eles chegaram a bater em uma das nossas motos durante a perseguição. O adolescente, que conduzia a morto, perdeu o controle do veículo e colidiu em outra em um cruzamento da Grande Circular”, disse o policial.

Ainda conforme o cabo Williams, depois da colisão, os menores foram agredidos com socos e chutes pela população. A dupla foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

“Intervimos contra os ânimos das pessoas e evitamos que eles fossem linchados”, disse.

A moto da vitima foi recuperada, porém ficou parcialmente danificada. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido pela polícia.

Após receberem o atendimento médico, os adolescente serão levados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Leia mais

PM prende trio envolvido em assaltos e perseguição no Jorge Teixeira

PM localiza veículos roubados e detém assaltantes no AM