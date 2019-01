Um morre e outros três baleados sobrevivem após atentado na Compensa

Atendado foi na noite de quinta (3) | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O comerciante Evandro R. de C., de 33 anos, foi assassinado com pelo menos 2 tiros na noite dessa quinta-feira (3), no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Outras três pessoas também foram baleadas e encaminhadas para unidades de saúde.

De acordo com a polícia, o atentado ocorreu por volta das 22h, na rua Santa Rita. Às vítimas estavam em um bar, próximo ao lanche "Raça Fla", quando quatro homens encapuzados chegaram ao local em um carro prata, de características não reconhecidas, e começaram a atirar contra o grupo. Em seguida, os atiradores fugiram sem serem identificados.

As vítimas foram socorridas em veículos particulares de moradores e encaminhadas para unidades hospitalares privada e pública.

Rodrigo P. C., de 40 anos, proprietário de uma drogaria, foi atingido com um tiro na perna esquerda. Ele foi levado para o Hospital Adventista de Manaus, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul.

Outras duas pessoas deram entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no mesmo bairro. Evandro foi atingido com dois tiros nas costas e não resistiu aos ferimentos, por volta das 23h.

SPA fechou as portas para evitar tumulto | Foto: Divulgação

A segunda vítima, identificada pela polícia como Glauter J. de O., de 28 anos, foi baleado no tórax. Ele foi transferido em estado estável para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Já a quarta pessoa, identificada apenas como "Rômulo", também ficou ferida, mas o estado de saúde não foi informado. Por conta do tumulto, a unidade de saúde precisou fechar as portas. Equipes da Rocam foram acionadas para reforçar a segurança de um novo atentado.

Área do tráfico

O local onde ocorreu os crimes de homicídio e tentativas de homicídios é conhecido como área de tráfico de drogas. No último dia 1° de janeiro deste ano, na rua do Areal, ocupantes em um carro preto, também encapuzados, efetuaram disparos contra seis pessoas, entre elas uma criança de 12 anos.

O grupo estava em um bar festejando a virada do ano. Na ocasião, duas pessoas morreram e outras quatro foram hospitalizadas.

Leia mais:

Motorista de app é morto com três tiros em bar na Compensa

Polícia frusta assalto em agência bancária na Compensa