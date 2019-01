Ônibus da linha 101 é assaltado no bairro Santo Antônio em Manaus

Manaus - Um ônibus da linha 101, que pertence a empresa Via Verde, foi alvo de uma ação criminosa na madrugada desta sexta-feira (4), na rua Raul Azevedo, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), três homens armados, ainda não identificados, entraram no ônibus e anunciaram o assalto, causando pânico nos passageiros.

Os criminosos roubaram a renda do coletivo, bem como dinheiro e pertences dos passageiros. Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas os assaltantes já haviam fugido.

Ao Em Tempo, usuários do transporte denunciaram que os assaltos são praticamente diários e acontecem principalmente durante noite e madrugada.

"Os bandidos estão cada vez mais audaciosos. Quando estamos no coletivo não sabemos quem é quem. Cada passageiro que entra no ônibus passa ser suspeito. Na maioria das vezes, eles agem só ou em bando. Estamos vulneráveis as esses criminosos", disse um vendedor de 38 anos.

As vítimas foram orientadas e, em seguida, formalizaram o registro de roubo no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) – Central de Flagrantes no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste da capital.

Lei mais:

Um morre e outros três baleados sobrevivem após atentado na Compensa

Além da Compensa, outros dois bairros somam mais quatro baleados