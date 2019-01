Venezuelana é procurada por desaparecimento de adolescente em Manaus

A polícia quer localizar a mulher do retrato falado, com o intuito de esclarecer o que de fato aconteceu com o adolescente | Foto: Divulgação / PC

Manaus - O retrato falado de uma venezuelana que estaria com os pertences de Rayner Vinicius, de 15 anos, foi divulgado na noite desta sexta-feira (4), pela polícia. A mulher está sendo procurada e pode contribuir com informações em relação ao desaparecimento do adolescente no dia 16 de dezembro do ano passado, na Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com a delegada Grace Jardim, que está respondendo interinamente pela titularidade da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe do adolescente, Maria Antônia da Silva Gonçalves, compareceu no dia 17 de dezembro de 2018 na unidade policial para formalizar a ocorrência.

Na ocasião, a mulher relatou que, no dia anterior, Rayner Vinicius teria saído por volta das 18h da casa onde eles moram, na rua Doutor Melo Resende, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital. Na época, ele informou que iria caminhar no Complexo Turístico Ponta Negra, naquela mesma região.

“Maria Antônia declarou que ligou para o celular do filho e que a ligação teria sido atendida por essa mulher, venezuelana. Essa pessoa afirmou que o adolescente entregou para ela o aparelho celular, a blusa e o tênis que estava usando e que, em seguida, teria se jogado no rio e morrido afogado. Testemunhas confirmaram que viram o adolescente na companhia da mulher no Complexo Turístico Ponta Negra e a partir das características repassadas, produzimos o retrato falado”, explicou Jardim.

A delegada ressaltou que a equipe da Depca está empenhada em localizar a mulher do retrato falado, com o intuito de esclarecer o que de fato aconteceu com o adolescente. “Quem puder colaborar com informações sobre a localização dela, entrar em contato pelo número: (92) 3656-8575. Dados que possam contribuir com o andamento das investigações em torno do caso também podem ser repassados ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, pediu.

O prédio da Depca está situado na rua Seis, nº 1, conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria.

