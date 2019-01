Presos bandidos que deram terçadada em policial durante assalto

Manaus - Quatro homens foram presos após operação policial realizada na tarde desta sexta-feira (4). Os suspeitos, em dezembro de 2018, assaltaram a casa de um casal de policiais civis. Uma das vítimas chegou a ser golpeada com uma terçadada após o bando descobrir que se tratava de servidores da Polícia Civil.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam sendo procurados. Com o grupo foram apreendidos três celulares, uma pistola e munições. O delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Cícero Túlio, informou que depois do assalto, as equipes iniciaram as investigações.

Delegado Cícero Túlio durante entrevista | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

"Depois que iniciamos a investigação, chegamos até este grupo no Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Com eles, além dos celulares e a arma, foi apreendido um carro, modelo Gol, de cor amarela", explicou Túlio. Um dos suspeitos continua foragido.



Ainda conforme o delegado, o carro do policial assaltado foi levado pelos assaltantes e depois queimado no Distrito 2.

Objetos recuperados pela polícia | Foto: Marcely Gomes / Em Termpo

"O policial ainda foi atingido com uma terçadada no braço durante a ação dos assaltantes, mas foi rapidamente socorrido e o estado de saúde dele é estável", completou.

Túlio ainda ressaltou que os assaltantes não sabiam que a casa no conjunto Shangrilá, no Parque Dez, Zona Sul de Manaus, pertencia aos policiais civis. Equipes da Derfv continuam realizando investigações para prender o quinto integrante do grupo, que está portando uma outra pistola roubada da casa dos policiais.

