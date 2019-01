Ex-amante de marido surta e quebra carro de empresária em Manaus

Manaus – Uma empresária de 37 anos teve o carro parcialmente danificado na manhã deste sábado (5), no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, supostamente pela ex-amante do ex-marido. O dano foi praticado por uma mulher, de 28 anos, segundo a empresária. O fato teria acontecido por ciúmes.

Segundo informações da comerciante, o fato ocorreu por volta das 6h45, na rua Manaus e foi registrado por câmeras de segurança. A autora do delito seria ex-amante do ex-marido dela. O homem atualmente reside no Nordeste brasileiro.

“Essa mulher é uma vizinha e teve um relacionamento com o meu ex-marido e insistia em ficar com o meu patrimônio. Por conta disso, pedi o divórcio e o meu ex-marido foi morar no Nordeste, onde já reside com outra família. Mesmo assim, ela ainda continua com rixa e procura a todo custo me atingir. Já fui ameaçada, mas evito problemas”, disse.

O carro modelo Toyota/Corolla foi submetido aos procedimentos de perícia | Foto: Josemar Antunes

Ao Em Tempo, a comerciante informou que a mulher aparece nas imagens com aspecto transtornado e com sinais de embriaguez. Com um pedaço de pau, ela se aproxima do carro modelo Toyota/Corolla, de cor prata, e começa a danificar o automóvel que estava estacionado na rua.

A 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pela comerciante, mas a autora fugiu e não foi localizada pela polícia. O caso foi parar na delegacia.

A empresária registrou o crime no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Leste de Manaus.

O veículo que teve as duas lanternas traseiras quebradas, além de arranhões na lataria, passou pela manhã por perícia na sede do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

