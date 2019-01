Usuários movimentam mais de 21 toneladas de drogas no Amazonas

Uso de Drogas | Foto: MARCIO MELO

Manaus -“Comecei a usar drogas na adolescência. Desde então, não consigo parar de consumir a maconha recreativa com amigos dentro de carros ou até mesmo sozinho nas horas vagas”, afirma *Fábio Carolino, 33. A frase do dependente químico se mistura com a história de tantos outros usuários de drogas, que financiam o tráfico de entorpecentes e o crime organizado no Estado.



De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em um ano e onze meses (2017/2018), 21,6 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas pelas polícias Civil e Militar.

Em outro caso, *Camilo Oliveira, de 37 anos, afirma que “entrou” no mundo das drogas com um simples cigarro de “melado” ou “bazuka” (mistura da merla da pasta-base de cocaína com a maconha”.

" “Fumei pela primeira vez com os amigos, mas hoje em dia meu vício é a cocaína. Uso por prazer nas festas ou em alguns bares da cidade. Não é para ficar doido e jogado na rua, apenas para ficar bem ligado”, afirma Oliveira que não pretende largar o vício tão cedo. " Camilo Oliveira, Usuário de drogas

Segundo a polícia, em Manaus e no interior do Amazonas, classe baixa, média e alta são consumidores ativos de ilícitos. Conforme um agente da SSP-AM, os lucros das organizações criminosas chegam ao patamar de milhões ou até bilhões de reais, por ano. Em média, segundo a fonte policial, 400 mil cigarros de maconha chegam nas bocas de fumo do Estado, o que equivale por mês 400 quilos da famosa verdinha na capital amazonense para os usuários de entorpecentes.



Atualmente, a política pública brasileira sobre drogas é comandada pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), que foi criada pela medida provisória nº 1669, de 1998 e posteriormente transferida para a estrutura do Ministério da Justiça pelo Decreto Nº 7.426, de 7 de janeiro de 2011.

Droga apreendida pela Polícia no Amazonas | Foto: Josemar Antunes

No Amazonas, o tráfico de drogas é combatido pela Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Exército Brasileiro e Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Para ajudar os viciados em tóxico, o Estado conta com o apoio do Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz, que fica na Rodovia AM-010, clínicas particulares, Fazenda da Esperança e dentre outros especialistas no assunto.



Psicologia

O psicólogo Fernando Júnior, autor do Projeto: "Desenvolvendo Atitudes Positivas para o Cotidiano" e profissional do Instituto Mental Soma, localizado no bairro Aparecida, explica que fazer o acolhimento, uma avaliação inicialmente, para saber em que grau o usuário se encontra é o primeiro passo para fazer um diagnóstico preciso do paciente.

“Caso a pessoa (usuário) tenha família, ela também é envolvida. Estaremos orientando os familiares. Se no diagnóstico for constatado que é necessário o uso de medicamentos, o usuário é acompanhado por um psiquiatra durante o seu tratamento. No tratamento psicológico é realizado o processo de atenção: ferramentas são desenvolvidas para que o usuário trabalhe o auto amor e respeito por si mesmo”, afirma Júnior.

Uso de Drogas | Foto: Márcio Melo

Conforme o especialista em psicologia, o processo é realizado por meio de exercícios, com o propósito do usuário, tratar bem os outros: amigos, família, mantendo relacionamentos saudáveis e produtivos.



“Durante o tratamento o usuário pode ser envolvido em técnicas que lhe proporcionam uma saúde mental, como por exemplo: meditação, aeróbica , exercícios de respiração e relaxamento. É importante, proporcionar ao paciente atividades desportivas, de teatro e música, essas atividades irão proporcionar o bem estar físico e mental”, explica o profissional.

Durante a atividade ocupacional o usuário precisa participar de cursos profissionalizantes. Dependendo da sua recuperação voltar a trabalhar, pois isso estará ajudando o usuário a valorizar o trabalho.

Na rota dos entorpecentes

Droga apreendida pela Polícia no Amazonas | Foto: Divulgação

O Amazonas, segundo informações da Polícia Federal, é um dos Estados brasileiros que está ligado na rota do tráfico internacional de entorpecentes, por conta da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia), além de ser rota de traficantes da Bolívia e Suriname.

Leia mais:

Tenente da PM mata colegas de farda dentro de carro em Manaus

SSP determina investigação rigorosa em caso de PM´s mortos por colega em Manaus

Duas pessoas ficam feridas após tiroteio na Compensa