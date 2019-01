Tenente suspeito de matar colegas tem prisão preventiva decretada

Manaus - O tenente da PM Joselito Pessoa Anselmo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, na tarde deste sábado (5), durante audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele é suspeito de matar a tiros dois colegas de farda, além de deixar outro PM e um borracheiro feridos.

Após ser preso em flagrante, o tenente foi indiciado por homicídio qualificado consumado por motivo torpe e homicídio tentado doloso. Após ter a prisão preventiva decretada, ele foi levado para o Batalhão de Choque da Polícia Militar, onde ficará preso.

Entenda o caso

O duplo homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram por volta das 2h, deste sábado (5), na rua Monte Horebe, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Os cinco homens, que estavam em um carro oficial da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tinham saído de uma casa de forró, localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste.

A polícia encontrou garrafas de bebidas alcoólicas na viatura | Foto: Josemar Antunes

Segundo informações preliminares, os policiais estavam vindo de uma festa quando houve um desentendimento entre eles. Durante a briga, o tenente efetuou os disparos.

Mortos

Entre os mortos estão o sargento Edizandro Santos Louzada, de 40 anos, que conduzia o carro oficial. Ele ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galiléia, mas morreu com um tiro na nuca.

O cabo Grasiano Monteiro Negreiros morreu no local com tiro na cabeça e no tórax.

Feridos

O major Lurdenilson De Paula, de 40 anos, foi alvejado com tiro nas costas que transfixou a cervical e pode ficar tetraplégico. Ele está no Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio. Já o Robson Almeida, de 26 anos, que conseguiu desarmar o PM, foi alvejado com um tiro na mão.

O carro sujo de sangue | Foto: Divulgação

Versão do tenente

Em depoimento, o tenente disse que um veículo Honda Civic, de cor prata, com quatro suspeitos teria passado pelo local e efetuado os disparos. Entretanto, a DEHS descartou a versão de Joselito Pessoa. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que os tiros foram efetuados dentro do carro.



Bebidas no carro

Na viatura, a polícia encontrou várias garrafas de bebidas alcoólicas, armas e coletes balísticos, além de outros objetos

Velório

Conforme a PM, o cabo Grasiano está sendo velado na Igreja Assembléia de Deus, na rua Vitória Régia, no Coroado. O velório do sargento Edizandro está sendo realizado velado na Funerária São Francisco, ao lado do T2, na Cachoeirinha.

Leia mais:

Tenente da PM mata colegas de farda dentro de carro em Manaus

SSP determina investigação rigorosa em caso de PMs mortos por colega