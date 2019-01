Empresário é morto dentro do próprio mercadinho no São Jorge

Manaus - Um empresário de 32 anos foi morto com cinco tiros na noite desse sábado (5), dentro do próprio mercadinho, na rua Vicente Torres Reis esquina com a rua Arthur Reis, conjunto Jardim dos Barés, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Dois homens são apontados por testemunhas como autores do homicídio.

De acordo com o sargento Loureiro Melo, da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 20h. No momento da ação, havia vários clientes e funcionários no local.

Dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local em uma motocicleta e entraram no estabelecimento. Em seguida, os criminosos anunciaram um assalto e mandaram todas as pessoas deitarem no chão. O empresário foi levado para os fundos do estabelecimento onde foi morto por um dos criminosos.

Polícia no local do crime | Foto: Josemar Antunes

Na fuga, de acordo com relatos de testemunhas, um dos criminosos disse: "Ninguém viu nada e se viu vai ter o mesmo fim". A dupla fugiu sem levar nada da vítima. A motocicleta usada pelos assassinos foi abandonada em uma rua próxima ao local do crime. O veículo foi levado para o 21° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que o empresário foi morto com cinco tiros, sendo na cabeça, pescoço e tórax. Várias cápsulas de pistola foram encontradas no local.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital amazonense.

Hipóteses

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o empresário era agiota e recolhia dinheiro dos devedores e da renda do mercadinho dele nos finais de semana. Ele chegou no estabelecimento comercial em uma picape momentos antes de ser assassinado.

A segunda linha de investigação aponta um possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, uma vez que o local onde ocorreu o crime é considerado pela polícia como área de tráfico. Conforme informações obtidas pela PC, o empresário tinha amizade com um homem de nacionalidade colombiana.

Imagens de câmeras de segurança fixadas no estacionamento do mercadinho devem ajudar a polícia na identificação dos assassinos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

