Passageiros da linha 640 vivem momentos de terror em mais um assalto

Manaus - Em mais uma ação criminosa, um ônibus do transporte coletivo de Manaus foi alvo de assalto. Dessa vez, passageiros da linha 640, da empresa Rondônia, viveram momentos de tensão na noite desse sábado (5), durante audácia de seis criminosos armados.

De acordo com um passageiro de 51 anos, que preferiu não se identificar, o assalto ocorreu por volta das 20h, no início da avenida Max Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. O grupo havia entrado no coletivo no Terminal de Integração (T1), na avenida Constantino Nery, bairro Presidente Vargas, Zona Sul da Cidade.

"Dois criminosos obrigaram o motorista desligar as luzes, enquanto outros quatro faziam a limpa nos passageiros. Um deles colocou a arma na minha cabeça para eu entregar o celular. Alguns passageiros foram agredidos. Depois do assalto, o grupo fugiu tomando rumo ignorado", relatou o passageiro.

A renda do coletivo e pertences dos usuários do transporte foram levados pelo bando. O motorista do ônibus registrou o caso juntamente com os passageiros no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na ocasião, outros dois assaltos em coletivos estavam sendo registrados, sendo um deles da linha 319.

