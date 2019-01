Prédio do IML em Manaus é alvo de tiros

Manaus - Um disparo de arma de fogo contra o prédio do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, causou pânico entre funcionários e parentes de vítimas na madrugada deste domingo (6).

De acordo com um funcionário, que preferiu não se identificar, o episódio aconteceu por volta das 2h20. Ninguém ficou ferido. Por conta do fato, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária Cicom) foram acionados, mas nenhum suspeito foi identificado.

Marcas de tiros no banco da área externa do IML | Foto: Divulgação

No local, os peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) identificaram que um dos bancos de concreto da área externa do IML foi atingido por um disparo. Uma cápsula de munição calibre ponto 40 foi recolhida próximo ao local.

Os peritos criminais concluíram que o disparo foi feito por alguém que estava na área externa do órgão. O espaço não possui câmeras de segurança.

Ainda segundo o funcionário, não é a primeira vez que o prédio é alvo de disparos. Após o fato, uma viatura da Polícia Militar ficou no local até o início da manhã deste domingo.

