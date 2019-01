Dupla é presa após roubar pizzaria no Jorge Teixeira

Manaus - Dois homens foram presos após roubarem uma pizzaria na noite desse sábado (6), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), por volta das 22h uma equipe da 30ª Cicom recebeu informação via telefone que na rua 10, um homem tinha sido detido pela população acusado de assaltar uma pizzaria.

Na ocorrência, os policiais militares conseguiram prender outro suspeito algumas ruas depois do estabelecimento comercial, após um cerco policial que contou com apoio de outros PMs da 14ª Cicom, além de motocicletas do Comando de Policiamento Área-Leste (CPA-Leste) e do Comando de Operações Especiais (COE).

Com os suspeitos, foram encontrados um celular e uma quantia de R$ 30 reais. A dupla foi conduzida ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Passageiros da linha 640 vivem momentos de terror em mais um assalto

Empresário é morto dentro do próprio mercadinho no São Jorge