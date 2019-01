Trio é detido com moto roubada na Zona Leste de Manaus

Manaus - Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam uma mulher de 33 anos com uma motocicleta roubada. Na mesma ação, dois adolescentes, um de 14 anos e outra de 17 anos foram apreendidos.

De acordo com a 30ª Cicom, a guarnição avistou o veículo por volta das 21h, na avenida Autaz Mirim, com ocupantes em atitude suspeita. W.J.F., 17 anos e Joselina Moraes da Silva, de 33 anos, estavam em uma motocicleta modelo Honda/Titan CG 150, cor branca, com restrição de roubo.

O casal foi abordado na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus. Questionados sobre a procedência da moto, o casal informou que pegou o veículo emprestado da adolescente A.C.C.M., 14 anos.

Diante dos fatos, todos, inclusive a vítima que foi comunicada sobre o veículo recuperado, foram conduzidos junto com a motocicleta até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

