“Eu vou matar vocês todos”, disse tenente enquanto atirava em colegas

Manaus - “Eu vou matar vocês todos”. Essas foram as palavras do tenente Joselito Pessoa Anselmo, enquanto atirava nos colegas de farda , no último sábado (5), dentro de uma viatura descaraterizada da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), na Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

A informação consta no depoimento de um dos sobreviventes, o borracheiro Robson Almeida Rodrigues, de 24 anos, o qual o Portal Em Tempo teve acesso.

No documento, o borracheiro conta que, por volta das 22h de sexta-feira (4), foi até ao mercadinho do cabo Grasiano Monteiro Negreiros, no bairro Jesus me Deu, para pagar uma dívida.

Na ocasião, segundo ele, o cabo, que era seu amigo, o convidou para beberem. Minutos depois, o sargento Edzandro Santos Louzada , o major Lurdenilson Lima de Paula e o tenente Joselito chegaram ao local e se juntaram a dupla.

Por volta da meia-noite, conforme o depoimento, Lurdenilson convidou o quarteto para irem a uma casa de forró, localizada na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste.

Entretanto, ficaram pouco tempo na casa de festa pois o estabelecimento não autoriza a entrada de armamento, e os quatro policiais estavam armados, somente Robson que não.

"Joselito estava bastante alterado empurrando outros frequentadores e os próprios amigo. Por esse motivo, o major Lurdenilson pediu para Joselito lhe entregasse a arma, porém o tenente se recusou", diz um trecho do depoimento.

Após saírem da casa de festa, o grupo decidiu ir para o bar do Chapolin, no bairro Manoa. Grasiano chegou a ligar para o proprietário do bar, para avisar que o grupo estava indo para o estabelecimento.

Não teve discussão

No depoimento, Robson frisa que não teve nenhuma discussão entre os policiais. Conforme o documento, nas proximidades do bar, Joselito sacou a arma e atirou no ombro de Robson e começou a gritar: "Eu vou matar vocês todos", e continuou a efetuar os disparos.

Durante os disparos, Edizandro foi atingido com um tiro na cabeça, Grasiano foi atingido na cabeça e no tórax. Lurdenilson foi baleado na região das costas. A bala transfixou a cervical e pode deixar o major tetraplégico.

Robson conta que, após ser atingido por outro tiro no maxilar, segurou a arma do tenente e o empurrou para fora do carro.

Após imobilizar o tenente, Robson questionou Joselito: "Você matou os caras meu, você matou os caras p...". O tenente ainda transtornado, conforme o documento, respondeu: "P...me desculpa".

Questionado pela polícia se viu algum dos PMs consumindo entorpecentes ou alguma cena suspeita, Robson respondeu que quando estavam no mercadinho de Grasiano, Joselito ia ao banheiro com frequência e passava bastante tempo no local, mas que não tinha presenciado nada.

Prisão preventiva decretada

Joselito Pessoa teve a prisão em flagrante convertida em preventiva , na tarde de sábado (5), durante audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ele responderá por homicídio qualificado consumado por motivo torpe e homicídio tentado doloso. O tenente está preso no Batalhão de Choque da Polícia Militar.

