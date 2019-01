Homem é executado com três tiros dentro de carro na Glória

Manaus - Um homem de 38 anos foi executado com três tiros dentro do próprio carro. O crime aconteceu na tarde deste domingo (6), por volta das 18h, na rua São Bento, bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava em um carro, modelo pálio, de placa OAK - 5104, quando foi abordado pelos criminosos, que estavam em outro veículo, de cor preta.

A vítima, segundo os relatos de testemunhas, ainda tentou fugir dos criminosos, mas foi alçando. “Ele tentou fugir dando ré no carro, mas acabou batendo no muro de uma casa. Um dos bandidos desceu do carro preto e efetuou os disparos”, contou uma moradora, que pediu para não ter o nome divulgado.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

De acordo com informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem trabalha como motorista de aplicativo de transporte. Ele, segundo a polícia, teria ido atender uma chamada de corrida.

No celular da vítima, a polícia encontrou várias mensagens em códigos. Os moradores da área informaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas na área. Com isso, a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando chegou ao local constatou que o homem já estava morto. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A Especializada em homicídios e Sequestros irá investigar o caso. No carro da vítima, a polícia encontrou três porções de entorpecente.

