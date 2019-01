Adolescente de 16 anos é morto a tiros no São Jorge

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi morto com seis tiros no fim da tarde deste domingo (6), por volta das 17h50, na rua 18 de setembro, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava caminhando na rua quando foi abordado por um carro preto, de modelo e placa não identificada, que estaria com quatro ocupantes. Um dos suspeitos desceu do veículo e atirou no adolescente.

Segundo a equipe da perícia, o jovem foi atingido nos braços, ombro, cabeça e pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para o local, mas quando chegou ao local, o adolescente já estava morto.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Carro preto

A polícia suspeita que os criminosos que mataram o adolescente, no São Jorge, são os mesmos que executaram um homem de 38 anos na Glória.

Leia mais

Tenente da PM mata colegas de farda dentro de carro em Manaus

SSP determina investigação rigorosa em caso de PMs mortos por colega