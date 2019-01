Homem é baleado ao sair de casa para visitar filha no Mutirão

O homem está no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 44 anos foi atingido com dois tiros de arma de fogo no fim da tarde deste domingo (7) após sair de casa para visitar a filha. O crime aconteceu na rua 89, próximo à feira do Mutirão, Zona Leste. Os tiros atigiram a cabeça da vítima.

Familiares da vítima informaram ao Em Tempo que ligaram para a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas que pela demora da viatura levaram a vítima em um carro particular.

A esposa dele, Lilielma Martins, de 44 anos, contou à reportagem que o marido saiu de casa para visitar a filha deles. "Me disseram que ele tinha sido atingido por tiros na feirinha. Fiquei desesperada. Quando o vi no chão, muita gente ficou ao redor, mas ninguém sabia dizer o que tinha acontecido. É a primeira vez que passamos por essa situação", lamentou.

O homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, por volta das 19h, mas devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o HPS João Lúcio, na Zona Leste.

Lilielma ainda disse que tentou conversar com o esposo, mas que ele só conseguia se comunicar com os olhos e estava com respiração ofegante. A dona de casa pretende fazer o Boletim de Ocorrência (BO) ainda nesta segunda (7).

Por telefone, os parentes confirmaram que até às 8h de hoje (7) o homem ainda estava no centro cirúrgico do João Lúcio.

A Polícia Militar (PM) não informou se algum suspeito foi encontrado. Um sargento, que preferiu não se identificar, informou que a família apontou um nome como possível autor dos disparos. "Relataram que um tal de Igor havia atirado, mas não disseram mais nenhum outro detalhe", finalizou.

