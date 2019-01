Homem invade casa e estupra ex-mulher na frente do filho, em Manaus

Manaus - Um homem de 31 anos foi preso após invadir a casa da ex-mulher, uma cabeleireira de 24 anos, e estuprá-la na frente do filho de 3 anos. O caso aconteceu na tarde do último domingo (6), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Quando a polícia chegou ao local encontrou o homem nu e deitado na cama da vítima. Ele foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foi autuado por estupro.

Segundo a titular da DECCM, Débora Mafra, o suspeito chupou o pescoço da vítima, tentou enforcá-la e, em seguida, a jogou na cama e manteve relações sexuais com ela.

"No depoimento, a vítima disse que havia saído de casa com o filho de três anos e quando voltou, encontrou o ex-marido na residência. Ao abrir a porta do quarto, ele já estava nu e foi direto para cima dela. Durante o ato sexual, o homem não usou preservativo. Tudo isso em frente ao menor de três anos de idade", detalhou.

Orlailson possui cinco Boletins de Ocorrência (BOs) em seu nome. Todos desde março do ano passado por agressões verbais e físicas.

Na delegacia, quando interrogado pelos policiais civis, o homem negou a acusação. "Ele disse que ela consentiu tudo. Não houve estupro, nas palavras dele", explicou a delegada. O histórico criminal do acusado, no entanto, aponta que ele era violento e abusivo, conforme a vítima.

Em julho de 2018, ele foi preso acusado pela lei Maria da Penha, contudo conseguiu responder em liberdade. A polícia identificou que o portão da casa da vítima estava com sinais arrombamento. A delegada ainda disse que o casal estava separado desde outubro do ano passado, mas ele não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a ex-mulher.

"Desde março de 2018 que os BOs começaram contra ele. Em julho ele foi preso e outubro os dois se separaram. Contudo, ele não desistiu dela. Dessa vez, esperamos que ele permaneça preso", concluiu. A reportagem não conseguiu contato com a vítima ou familiares.

O homem deve responder pelo crime de estupro. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele deve ser encaminhado para uma Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, mas devido aos inúmeros BOs, ele deve ser encaminhado para uma das unidades prisionais da capital.

