PM apreende 213 kits de oxi e material para produção de entorpecentes

Manaus - Após denúncia anônima recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam uma mochila com 213 kits de pedra de oxi, além de porções de maconha, oxi, pasta base, cocaína e material para produção de entorpecentes.

O material foi abandonado e apreendido no terreno do complexo da Mini Vila Olímpica, na Travessa Israel Bastos do bairro Armando Mendes, na Zona Leste.

“Recebemos a denúncia de que infratores estavam no local com uma grande quantidade de drogas. Os policiais foram ao local, pularam o muro da Mini Vila Olímpica e encontraram a mochila com os entorpecentes”, disse o tenente Marcleuton Paranatinga Souza.

Além dos 213 kits de oxi, ainda foram encontradas na mochila nove trouxinhas de maconha, duas porções de pasta base, uma porção de cocaína, cinco pedras de oxi, além de material para produção e embalo das drogas: três balanças de precisão, dois quilos de bicarbonato, um quilo de cimento rejunte, um litro de solução de bateria, sacos e linhas.

O material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

