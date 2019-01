Presa em Manaus quadrilha que roubava carros para usar em 'arrastões'

A polícia começou os trabalhos no dia 1º de janeiro deste ano | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Manaus - Uma quadrilha especializada em "arrastões" (roubo coletivo) foi presa no último domingo (6) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Cinco homens roubavam carros e os usavam para assaltar cidadãos em diversos pontos da capital. Com eles outros dois homens foram presos, um segundo ladrão de carros e um foragido da Justiça, condenado a 12 anos por estupro.

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) realizou a prisão do bando no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. O delegado titular da unidade policial, Cícero Túlio, explicou que as investigações se deram no último dia 1º de janeiro, quando recebeu uma denúncia anônima.

Osmary dos Santos, de 47 anos, (de blusa azul) foi condenado por 12 anos por estupro e atentado violento ao pudor | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Uma pessoa nos informou que um carro modelo HB20, da marca Hyundai, de cor preta, foi roubado em torno das 23h30 no bairro de Flores, Zona Centro-Sul. A partir daí, salvamos as informações da denúncia e comparamos com outra recebida no último domingo (6) delatando as mesmas características do carro roubado", informou.

A equipe montou campana no local informado, no Dom Pedro, e abordou os denunciados. Após descobrir que eram a quadrilha procurada, o bando confessou que iria realizar assaltos em série no local. Com eles foram apreendidos uma arma de fogo falsa, uma faca, munições de calibre 380, celulares roubados, um capuz e algemas.

A quadrilha fazia assaltos em diversos pontos da cidade | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Questionado se a quadrilha já havia realizado sequestros, devido ao capuz e algemas encontrados, Cícero disse que as investigações ainda irão seguir para apurar a informação. Os cinco participantes da quadrilha são Bruno Souza Lima, de 18 anos, Leonardo Cavalcante, de 18 anos, Nathanael Ferreira, de 19 anos, Matheus Martins Raimundo, de 20 anos, e Moises Lima, de 38 anos. Este último foi apontado como o líder do bando.

A polícia indicou que Moises era o fornecedor do material usado nos crimes, além de comandar as ações de roubo. O sexto preso, Luis Felipe de Matos, de 23 anos, foi preso em segunda operação na madrugada do mesmo domingo. Ele foi acusado de roubar um carro, da montadora Voyage, de cor preta, e acabou preso no conjunto Mutirão, Zona Leste. No mesmo local foi recuperado o carro. Osmary Moreira dos Santos, de 47 anos, é o último preso.

Seis serão indiciados à audiência de custódia | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Foragido desde 2016, ele foi sentenciado a 12 anos de prisão por crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Ele será reconduzido a uma das unidades prisionais do estado. Já os outros seis seguirão para a audiência de custódia e serão indiciados por roubo majorado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

