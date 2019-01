Fugitivo do Compaj, metalúrgico condenado por latrocínio é recapturado

Edem estava foragido da Justiça deste 2011 | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - O metalúrgico Edem de Souza da Silva, de 36 anos, foi recapturado na manhã desta segunda-feira (7) e conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174. Ele estava foragido da Justiça deste 2011, quando escapou do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena por latrocínio cometido em 2002.

De acordo a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), a prisão ocorreu no local de trabalho do infrator, na avenida General Rodrigo Octávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Mafra explicou que as diligências em torno do caso foram iniciadas após uma pessoa acionar a equipe de investigação da DECCM, por meio do disque-denúncia da unidade policial: (92) 3236-7012, informando a localização do indivíduo, que era considerado foragido da Justiça.

“A ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 14 de setembro de 2018, pelo juiz Roberto Santos Taketomi, da Vara de Execuções Penais (VEP)”, informou Mafra.

A Polícia Civil do Amazonas não divulgou detalhes sobre o latrocínio cometido por Edem de Souza da Silva.

*Com informações da assessoria

