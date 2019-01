Autônomo é encontrado morto dentro de casa no Educandos

O corpo foi removido para o IML | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - Um autônomo de 58 anos, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto dentro da casa onde morava na rua Inácio Guimarães, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. O corpo dele estava em estado avançado de decomposição e foi localizado por volta das 15h30 desta segunda-feira (7).

O cadáver foi encontrado após os moradores da área sentirem um forte odor saindo da casa do autônomo. “Os vizinhos e até clientes de uma mercearia, que fica ao lado da casa do homem, estavam incomodados com o cheiro. Quando entraram no imóvel, encontram o cadáver”, disse uma dona de casa, de 48 anos, que pediu para ter o nome preservado.

Um filho do autônomo, que também não se identificou, suspeita que a vítima tenha caído quando se prepara para tomar banho. “Ele está morto dentro do banheiro, está despido e segurando uma toalha”, informou.

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e aguardaram a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). As causas da morte serão apontadas apenas por meio de exame necroscópico que será realizado no Instituto Médico Legal (IML).

