Jovem desaparecido é encontrado morto com 10 facadas, no Tarumã

Manaus - Desaparecido há três dias, o autônomo Ramires Grana da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (7). O corpo da vítima estava em estado avançado de decomposição, com 10 facadas pelo corpo, em uma área de mata do ramal da Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com familiares da vítima, o autônomo estava desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (4), após sair para aniversário de um amigo no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste.

“Ele saiu na quinta-feira, às 16h, do bairro Alvorada, onde morava com a esposa e o filho de nove meses. Deixou a família e foi para esse aniversário. Depois da festa ele ainda foi pegar um dinheiro do mototáxi na casa da mãe, no mesmo bairro do aniversário e depois não deu mais notícias”, disse uma familiar da vítima, autônoma, de 27 anos, que não quis se identificar.

| Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Imagens de uma câmera de segurança de uma drogaria registraram, por volta das 3h30 da sexta-feira, os últimos momentos de vida de Ramires. No vídeo a vítima aparecia desnorteado e supostamente sendo perseguido por alguém.

“Na sexta e durante o fim de semana a família iniciou as buscas. Porém ontem eu tive um sonho e vi que o Ramires estava em uma mata, foi quando a família veio de carro nessa região e a mãe dele sentiu o forte odor”, contou a familiar, que ainda informou que vítima era usaria de drogas e tinha problema com vizinhos no bairro da Redenção.

| Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Uma faca foi achada próximo da área onde a vítima estava. Dez perfurações de arma branca pelo corpo do jovem foram confirmadas pelos peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifico (DPTC), que fizeram as primeiras análises no local.

Policiais militares da 20ª Companhia interativa Comunitária (Cicom) e investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram acionados para o local da ocorrência. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Homem desaparece em Manaus após comemorações do Réveillon

Bombeiros encontram corpo de homem na Ponta Negra

Assustada com fogos no Réveillon, Jade fugiu e família faz buscas