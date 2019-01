Polícia apreende adolescente de 16 anos envolvida em assalto a ônibus

Manaus - Uma adolescente de 16 anos, envolvida em roubo majorado, foi apreendida na manhã desta segunda-feira (7), em cumprimento de mandado de busca e apreensão. O crime aconteceu no dia 3 de setembro de 2018, no interior de um transporte coletivo no momento em que o veículo trafegava pela avenida Efigênio Sales, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Elizabeth de Paula, a apreensão da adolescente foi efetuada na casa onde a garota morava com familiares, na rua Pantanal, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital. A delegada explicou que, no dia do delito, a adolescente e dois comparsas, que estão sendo procurados pela polícia, subtraíram seis aparelhos celulares e uma certa quantia em dinheiro dos passageiros do coletivo.



A ordem judicial em nome da adolescente foi expedida no dia 13 de dezembro de 2018, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (Jiji). A jovem irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, a adolescente será encaminhada ao Centro Socioeducativo Marise Mendes, situado na travessa A, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Quadrilha presa lucrou R$ 100 mil com roubos em Manaus, estima polícia

PM prende trio envolvido em assaltos e perseguição no Jorge Teixeira

Confronto entre bandidos e PMs termina com um morto e dois presos