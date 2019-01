Preso homem que matou a ex-mulher com mais de 20 facadas

Procurado por matar a ex-companheira com mais de 20 facadas, na cidade de Itupeva, em São Paulo, Edvaldo da Silva foi foi preso na manhã desta terça-feira (8) pela Guarda Civil de Indaiatuba.

O feminicídio aconteceu na noite de sábado (5). Edvaldo foi preso na Rodovia Santos Dumont (SP-75). O homem estava tentando fugir para a cidade de Salto, também em (SP). Uma pessoa o reconheceu e acionou a corporação.

Entenda o caso

No dia do crime, a mulher foi até a casa do ex-companheiro, no Jardim Santa Helena, para saber dos filhos. No entanto, as crianças estavam na igreja. O homem aproveitou o momento para atacar a ex.

A irmã do suspeito contou que ouviu um barulho e acionou a polícia. Ela contou ao delegado Luciano Carneiro de Paiva que viu o irmão indo para uma área de mata.

Policiais foram até a casa do suspeito e, assim que entraram, encontraram a mulher jogada no chão com várias perfurações pelo corpo. Ela foi socorrida e levada ao hospital municipal de Itupeva, mas chegou morto na unidade. A equipe médica informou à polícia que a mulher foi morta com, pelo menos, 23 facadas.

A vítima deixou seis filhos, sendo quatro deles com o suspeito. Depois do crime, Edvaldo apagou todas as fotos dele das redes sociais.

Não aceitava o fim do relacionamento

A vítima já tinha registrado dois Boletins de Ocorrência (BOs) contra o ex-marido: um por ameaça e agressões e outro por ter a casa incendiada. Uma medida protetiva chegou a ser concedida pela Justiça, mas ela solicitou a retirada do pedido.

Uma das filhas da vítima disse à imprensa local que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

