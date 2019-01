Adolescente grávida é espancada por membros do PCC

Uma adolescente de 13 anos foi brutalmente espancada por possíveis membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), no último domingo (6), em Sidrolândia. A menina está grávida.

A garota foi encontrada em uma construção inacabada, caída no chão, com as vestes rasgadas, rosto machucado, escoriações por todo o corpo e com muitas dores abdominais.

A adolescente foi socorrida e levado para um hospital da cidade. Na unidade, ela relatou que havia sido espancada com socos e chutes na face, peito e barriga por um grupo formado por três homens e uma mulher.

Em depoimento à polícia, a adolescente informou que foi agredida após ter sido acusada por lideranças locais do PCC de ser 'X-9', um termo usado por criminosos para descrever quem entrega outros bandidos à polícia ou a rivais, além de estar praticando furtos em bairros da cidade.

Ela contou ainda que foi presa em casa, onde foi torturada em uma espécie de 'tribunal do crime'. Moradores da área escutaram os gritos de socorro da menina, mas foram ameaçados pelos criminosos.

Salva pela PM

De acordo com a polícia, a adolescente só não foi morta porque uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, após ser acionada pelo 190. A Polícia Civil investiga o caso. Nenhum suspeito foi preso e identificado até o momento.

Leia mais:

Jovem desaparecido é encontrado morto com 10 facadas, no Tarumã

Polícia apreende adolescente de 16 anos envolvida em assalto a ônibus