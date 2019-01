Adolescentes roubam carro e fazem arrastão em Manaus

Manaus - Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na noite dessa segunda-feira (7), após roubarem um carro e realizarem vários assaltos em bairros da capital amazonense.

A dupla foi apreendida por volta das 21h. Uma guarnição da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu uma denúncia informando que um carro, modelo Peugeot, estava sendo usado em assaltos.

Com base nas características do automóvel, os policiais militares realizaram patrulhamento e localizaram o veículo com os dois ocupantes.

Na abordagem, foram encontrados diversos documentos pessoais dentro do carro. Questionada, a dupla confessou que havia roubado o veículo na rua Vitória da Conquista, no bairro Lírio do Vale 1, Zona Oeste de Manaus.

Os adolescentes foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

