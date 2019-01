Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição no Coroado

Manaus - Desaparecido desde da última quinta-feira (3), o autônomo Ednei Rodrigues Amaral, de 25 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (8), em uma área de mata no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Segundo informações da tia e do irmão da vítima, que pediram para não terem os nomes divulgados, Ednei saiu de casa, na tarde de quinta (3), acompanhado de um amigo para apanhar bambus na área de mata.

O suposto amigo, que não teve o nome revelado, informou aos familiares de Ednei que ao chegar na mata, após passar por um igarapé, ele e o autônomo foram surpreendidos a tiros por três homens, ainda não identificados.

"Esse suposto amigo disse que correu, porém Ednei não conseguiu. Acreditamos que ele tenha sido baleado quando tentava fugir", disse um familiar.

A vida pregressa de Ednei foi questionada, mas os familiares preferiram não comentar. O corpo da vítima estava aproximadamente 100 metros da avenida Autaz Mirim.

Por conta do difícil acesso ao local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do cadáver. Devido o estado do corpo, a causa da morte não foi informada pela perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato.

